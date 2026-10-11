Fico žestoko udario na EU: Moralisti, uskoro ćete točiti skupi američki dizel ruskog porijekla

Slovački premijer Robert Fico oštro je kritikovao Evropsku uniju nakon dogovora Donalda Trampa i Vladimira Putina o isporukama ruskog dizela Sjedinjenim Američkim Državama.

Fico je Trampa i Putina nazvao “frajerima” zbog dogovora o isporukama ruskog dizela u SAD. Kako je naveo, Sjedinjene Države time dobijaju jeftiniji dizel, a Rusija velike prihode u državni budžet.

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"Briga ih za cijeli svijet, gledaju svoje nacionalne interese. A mi u EU zabranjujemo, sankcionišemo, uvodimo embargo, morališemo, plaćamo dizel kao ludi i tresemo se od straha hoće li ga biti dovoljno", rekao je Fico, prenosi Denik N.

Govor je završio upozorenjem evropskim političarima.

"Upozoravam amerikofobne i rusofobne političare da uskoro na pumpama u EU mogu točiti skupi američki dizel ruskog porijekla. To se može desiti samo u EU koja je opsjednuta mržnjom i ne shvata realnost svijeta", poručio je slovački premijer.

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Fico je, kako prenosi "eReport", već na početku upozorio da rezultat evropske politike može biti dizel po tri eura za litar ili čak njegova nestašica.

Dogovor Vašingtona i Moskve iskoristio je i kao argument za svoju vanjsku politiku "na sve četiri strane svijeta", tvrdeći da Slovačka ne treba biti "poslušni sluga", nego da mora slijediti vlastite nacionalne interese.

Tramp je u petak na društvenim mrežama objavio da je s Putinom postigao dogovor o dizelu, prenosi "Kliks".

Prema pisanju agencije "AP", Rusija bi odmah trebala isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim dodatnih 500.000 tona u novembru i milion tona odmah nakon toga, a potom još tri miliona tona u kratkom roku.

AP podsjeća da je Tramp prošlog mjeseca potpisao opsežan zakon o sankcijama Rusiji kojim se ciljao njen energetski sektor.

U istom videu Fico je branio prijedlog budžeta za 2027. godinu, o kojem bi slovački parlament trebao odlučivati u srijedu.

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Istog dana, pod slovačkim predsjedavanjem, održaće se i sastanak premijera zemalja Višegradske grupe, na kojem će, prema Ficovim riječima, glavne teme biti cijene energije i goriva te novi budžet EU za period od 2028. do 2034. godine.