Dogovor Trampa i Putina otvara put ka padu cijena nafte na domaćem tržištu

Pad cijena nafte u Srpskoj. Mogao bi to da omogući dogovor Amerike i Rusije.

Niže cijene na pumpama mogle bi da budu već narednih dana ali opet od dešavanja na globalnom tržištu zavisi da li će se one i zadržati.

Svako pojeftinjenje na međunarodnom tržištu ne znači trenutnu promjenu cijene na pumpama. Mnogo toga zavisi od cijene po kojoj je gorivo nabavljeno, troškova dopreme i trenutnih tržišnih uslova.

"Da li će se odraziti na naše tržište, ja se nadam da hoće. Interesantno je da su Amerikanci ovih dana tražili da mi ukinemo carine na naftne derivate porijeklom iz Amerike, što znači da bi se moglo desiti da oni prerađuju tu rusku naftu pa da se pojave kao dobavljači naftnih derivata", rekao je direktor preduzeća "Krajinapetrol" Milovan Bajić i dodao:

"Na nas se to odražava sa nekim zakašnjenjem ali ukoliko dođe do ozbiljne isporuke, ozbiljnih količina ruske nafte a pogotovo dizela ja vjerujem da nećemo dugo čekati na značajno smanjenje."

Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni dogovor između SAD i Rusije. Koristan je i za Republiku Srpsku, jasan je predsjednik Vlade.

"Mi smo imali određene nagovještaje oko mogućnosti ovih sporazuma i oko mogućnosti popuštanja nepravednih sankcija, koje Evropa u ovom trenutku radi iz očaja. Mislim da je svaki sporazum dobar i dobar je za Republiku Srpsku", izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Cijena goriva ne određuje samo troškove vozača, već i poslovanje privrede. Za velike proizvodne sisteme gdje se energenti troše u velikim količinama, cijena goriva nije nimalo zanemariva stavka u poslovanju.

"Svaka marka koja se uštedi je puno, pogotovo u ovim vremenima i ukoliko dođe do smanjenja nafte, smanjiće se pritisak na budući rast cijena jer je evidentno da na kraju svaki trošak mora preći u cijenu koju na kraju plati građanin", istakao je vlasnik kompanije "Krajina klas" Saša Trivić i dodao:

"Troši se i nafte i plina sve je to pomalo povezano, sva energija je povezana, naša jedina sreća je što u Republici Srpskoj nisu vezane cijene struje i nafte kao što je to u Evropi, a Evropu je to sve povezano i ima mnogo veće štete od energetske krize nego što mi imamo."

Vlada Republike Srpske je u posljednjih šest mjeseci uložila preko 12,5 miliona KM u subvenciju dizel goriva. Odluka o subvenciji na gorivo produžena je do 15. novembra.