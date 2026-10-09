Gdje mogu da se nađu najjeftinije kuće? Cijene su od 30.000 do 50.000 evra

Kuća sa velikim placem, vikendica za renoviranje ili imanje sa dodatnim objektima danas mogu da se pronađu u okolini Beograda za 30.000 do 50.000 evra.

Međutim, kupci sve više gledaju i ono što dolazi nakon kupovine – koliko će koštati renoviranje, grijanje, izolacija i održavanje. Kupovina nekretnine u okolini Beograda više nije samo pitanje kvadrature.

Za isti novac moguće je pronaći potpuno različite ponude: manju kuću sa velikim dvorištem, vikendicu kojoj je potrebno renoviranje, starije imanje sa pomoćnim objektima ili objekat koji zahtijeva ozbiljna ulaganja prije useljenja.

Upravo zato kupci sve češće računaju ukupan trošak, a ne samo cijenu koja piše u oglasu.

Šta se danas može kupiti za 30.000 do 50.000 evra?

U tom cjenovnom rangu u okolini Beograda mogu se pronaći nekretnine koje nude mnogo više zemljišta nego stan u gradu. Za oko 30.000 evra, na primjer, mogu se pojaviti manje kuće i vikendice na većim placevima, ali često uz potrebu za renoviranjem.

Sa budžetom od 40.000 do 50.000 evra izbor postaje nešto širi. Tada se mogu pronaći veće kuće, imanja sa pomoćnim objektima, veći placevi, ali i nekretnine koje se nalaze dalje od centra grada. Najveća zamka je, međutim, što niska cijena često znači da dio novca tek treba uložiti u objekat.

Jeftina kuća može brzo da postane skupa

Kupac koji pronađe kuću za 35.000 evra ne bi trebalo da računa da je za 35.000 evra završio posao.

Ako su potrebni nova stolarija, izolacija, krov, kupatilo, instalacije ili sistem grijanja, početna cijena može biti samo prvi dio investicije. Zato se kod ovakvih nekretnina sve češće pravi računica: cijena kuće + renoviranje + grijanje + izolacija + infrastruktura = stvarna cijena nekretnine.

Upravo tu dolazimo do novog trenda među kupcima.

Novi luksuz više nije samo veliki dnevni boravak

Za dio kupaca luksuz danas nije nužno vila sa bazenom. Sve više se vrednuju stvari koje ranije nisu bile presudne prilikom kupovine kuće:

dobra termoizolacija,

kvalitetna stolarija,

efikasan sistem grijanja,

solarni paneli,

toplotna pumpa,

veliko dvorište,

mir i privatnost,

dobra internet veza,

blizina grada,

mogućnost rada od kuće.

Drugim riječima, novi luksuz postaje kuća koja je jeftina za život. Kupac možda neće željeti da potroši 300.000 evra na luksuznu nekretninu, ali će biti spreman da uloži nekoliko hiljada evra u izolaciju, kvalitetno grijanje ili solarne panele ako mu to dugoročno smanjuje mjesečne troškove.

Solarni paneli više nisu samo stvar prestiža

Prije nekoliko godina solarni paneli za mnoge domaćine bili su nešto što je izgledalo kao luksuz ili tehnološki eksperiment. Danas ih dio vlasnika kuća posmatra drugačije. Ako se kuća koristi tokom cijele godine, troškovi električne energije mogu biti značajna stavka kućnog budžeta. Zbog toga ulaganje u sopstvenu proizvodnju energije za neke kupce predstavlja način da dugoročno smanje zavisnost od mreže i troškove domaćinstva.

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Isto važi i za toplotne pumpe. Njihova početna cijena može biti visoka, ali kupci koji planiraju dug boravak u kući sve više gledaju koliko će ih objekat koštati svakog mjeseca, a ne samo koliko plaćaju prilikom kupovine.

Vikendica više nije samo mjesto za vikend

Promijenila se i funkcija vikendica.

Rad od kuće omogućio je dijelu ljudi da provode više vremena van grada, dok su dobra internet veza i relativno kratka udaljenost od Beograda učinili pojedina imanja zanimljivim i za svakodnevni život. Zato se danas drugačije posmatra kuća na 30 ili 40 kilometara od Beograda.

Ako ima:

asfaltni prilaz,

stabilnu struju,

vodu,

internet,

dobro grijanje,

dovoljno prostora za rad,

dvorište,

takva nekretnina može biti mnogo više od vikendice.

Može postati alternativa životu u gradu.

Zašto kupci gledaju sve više zemljišta?

Jedna od najvećih prednosti kuća u okolini Beograda jeste zemljište. Za cijenu manjeg stana u gradu, kupac ponekad može dobiti kuću sa nekoliko ari, a kod udaljenijih lokacija i mnogo veći plac. To otvara mogućnost za baštu, voćnjak, pomoćni objekat, garažu, bazen ili dodatnu kuću. Ali veliki plac nije automatski prednost.

Veće zemljište znači i više održavanja, a važno je provjeriti i namenu zemljišta, vlasništvo, pristup parceli i mogućnosti gradnje.

Gdje je najveća zamka kod jeftinih kuća?

Najniža cijena u oglasu ne mora da znači i najbolju kupovinu. Prije odluke trebalo bi provjeriti najmanje nekoliko stvari: Dokumentaciju.

Da li je kuća uknjižena i da li se stvarno stanje poklapa sa katastarskim podacima?

Stanje objekta. Krov, temelji, zidovi, instalacije i vlaga mogu napraviti ogromnu razliku u troškovima. Priključke. Nije isto kada su struja i voda već uvedene i kada se samo nalaze „u blizini placa“. Grijanje. Stari sistem može predstavljati veliki mjesečni trošak.

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Pristup. Kuća koja je ljeti lako dostupna može imati potpuno drugačiji problem tokom zime. Internet i mobilna mreža. Za ljude koji rade od kuće ovo više nije sporedna stvar. Troškove renoviranja. Prije kupovine treba napraviti okvirnu računicu svih radova.

Šta se najviše isplati?

Ne postoji jedna nekretnina koja je najbolja za sve. Kupcu koji želi veliki plac možda će više odgovarati kuća od 35 kvadrata na 20 ari. Porodici može biti važnija kuća od 80 ili 100 kvadrata, čak i ako je plac manji. Nekome ko radi od kuće najvažniji će biti internet, grijanje i dobra putna povezanost sa Beogradom.

A kupcu koji planira dugoročni boravak energetska efikasnost može biti važnija od dodatnih 20 kvadrata. Zato je kod jeftinijih kuća najvažnije pitanje zapravo: Koliko će me ova nekretnina koštati za pet ili deset godina?

Cijena od 40.000 evra može biti odlična ako je kuća funkcionalna i zahtijeva mala ulaganja. Ali ista cijena može biti loša kupovina ako nakon toga treba uložiti još 30.000 ili 40.000 evra u renoviranje.

Novi luksuz: manje račune, više prostora i život van grada

Tržište kuća u okolini Beograda pokazuje jednu zanimljivu promjenu. Luksuz za sve veći broj kupaca nije samo mermerno kupatilo, velika terasa ili skup namještaj. Luksuz postaje imati svoj plac, mir, dovoljno prostora i kuću koja ne pravi ogromne račune svakog mjeseca.

Zato se pri kupovini nekretnine od 30.000 do 50.000 evra sve više gleda šta se dobija dugoročno, jer najjeftinija kuća nije nužno ona koja ima najnižu cijenu. Najisplativija je ona u koju je potrebno najmanje dodatnog novca da bi postala dobar dom, prenosi Kamatica.