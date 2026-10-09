Namirnice koje nikada ne treba držati u frižideru

Iako većina ljudi ima običaj gotovo sve što od namirnica kupi u prodavnici držati u frižideru i to najčešće kako bi produžili rok trajanja, neke bi namirnice bilo bolje držati što dalje od njega.

U nastavku teksta pročitajte koje su to namirnice koje ne bi trebalo čuvati u frižideru:

Paprike

Temperatura u frižideru je preniska za paprike te se tako ometa njihovo dozrijevanje, što na kraju rezultira lošijim ukusom.

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Banane

Ipak, za ovo voće pravilo o (ne)držanju u frižideru zavisi isključivo o tome u kojem su stepenu zrelosti banane. Ako su zrele, slobodno ih stavite u frižider u jer ćete tako očuvati njihovu svježinu. Ali ako još uvijek nisu dovoljne zrele, radije ih držite u posudi na stolu. U suprotnome, možda nikad ne postanu dovoljno zrele.

Krompir

Skladištenjem krompira u frižider on gubi skrob te dobija slatkast ukus. Bez obzira na način na koji ga planirate pripremati, moglo bi se dogoditi da vam ukus nikako ne odgovara.

Luk

Slična je priča kao i s paprikama. Stajanjem u frižideru luk postaje staklast, a na njegovoj površini mogli biste ugledati i buđ. Ako u frižider ostavite isječen luk, on će se osušiti. Osim toga, sva bi vam hrana mogla poprimiti miris luka.

Bijeli luk

Iako bijeli luk može jako dugo izgledati svježe, ako ga čuvate u frižideru puno će brže postati buđav i osušen, a to biste mogli shvatiti tek kada krenete da ga sečete kako biste ga dodali u svoje omiljeno jelo, prenosi Najžena.

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Avokado

Baš kao i kod banana, frižider bi mogao prekinuti sazrevanje avokada. A znate koliko je teško pronaći avokado koji nije pretvrd, a opet je dovoljno zreo za jelo.

Hljeb

Stavljanjem hleba u frižider, umjesto da ga što duže očuvate svježim, učinićete potpuno suprotno. Zbog kristalizacije skroba, vaš hljeb će postati tvrd i ustajao, a i buđ bi se mogla nastaniti na njemu.