Logo

Komadi odjeće koje nikada ne treba sušiti u mašini: Mogu biti potpuno uništene

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 21:41

Komentari:

0
Машина за прање веша
Foto: Sarah Chai/Pexels

Sušenje veša tokom hladnih dana zna da bude ogroman i zahtjevan posao, pa tako mašina za sušenje veša postaje naš spasilac. Ipak, ona nije dobra baš za svaki komad garderobe.

Sušilica za veš tokom hladnih dana može biti jedno od najkorisnijih pomagala u domaćinstvu, jer omogućava da se odjeća brzo osuši bez obzira na vremenske uslove.

илу-мода-кошуља-дјевојка

Zanimljivosti

Najharizmatičniji znak horoskopa: Samopouzdanje mu je adut

Ipak, to ne znači da u nju treba stavljati baš svaki komad garderobe.

Visoka temperatura može da ošteti određene materijale, uništi elastična vlakna, deformiše odjeću ili dovede do toga da ukrasni detalji otpadnu. Zato je važno pogledati etiketu na garderobi prije nego što je ubacite u sušilicu.

Odjeća za vježbanje

Helanke, sportski topovi i druga odjeća namijenjena vježbanju često sadrže elastin i druga elastična vlakna.

Visoka temperatura može vremenom da ih ošteti, zbog čega garderoba gubi rastegljivost i više ne prijanja tijelu kao ranije.

Ovakve komade najbolje je sušiti prirodnim putem, dalje od direktnog izvora toplote i jakog sunca.

Odjevni komadi sa šljokicama i perlama

Haljine, majice i drugi komadi ukrašeni šljokicama, perlama ili sličnim detaljima mogu se lako oštetiti u sušilici. Toplota i okretanje bubnja mogu dovesti do toga da se ukrasi odvoje od tkanine.

Лепа Брена

Scena

Lepa Brena otkrila šta njeno ime Fahreta znači

Osim što ćete tako možda uništiti omiljeni komad garderobe, sitni dijelovi koji otpadnu mogu završiti u unutrašnjosti uređaja. Zbog toga je za ovakvu odjeću sigurnije sušenje na vazduhu.

Veš

Brushalteri, donji veš i drugi komadi sa elastičnim trakama takođe nisu najbolji kandidati za sušilicu. Visoka temperatura može oslabiti elastiku i smanjiti njenu elastičnost.

Posebno je važno pažljivo sušiti brushaltere, jer toplota može uticati i na njihov oblik. Kada je moguće, ostavite ih da se prirodno osuše.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Odjeća

Sušenje veša

mašina za sušenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Zdravlje

Kako 20 minuta šetnje dnevno utiče na srce i raspoloženje

2 h

0
Бака Босиљка

Region

Ja bih da crknem: Baka Bosiljka u zabačenom selu zimu dočekuje bez drva

2 h

0
Пјевачица Селин Дион

Scena

Selin Dion pala na sceni

2 h

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.

Stil

Tri godine se nije češljala, najveći šok uslijedio kada je ušla u salon

2 h

0

Više iz rubrike

Маслиново уље у здјелици

Savjeti

Kako provjeriti da li se ulje pokvarilo?

7 h

0
Смрдибуба

Savjeti

Azijske smrdibube preplavile BiH: Evo kako ih možete otjerati

2 d

0
Машина за прање веша

Savjeti

Greške zbog kojih odjeća ima neprijatan miris čak i nakon pranja

2 d

0
Кисели купус

Savjeti

Kiseli kupus ostaće zdrav i hrskav do proljeća: Ovo su prave mjere soli i vode

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Čim krene sezona grijanja stavite ovo na radijator: Kuća će danima mirisati

22

55

Zaustavljena tokom kontrole: Putnica za Banjaluku dobila krivičnu prijavu

22

47

Najneobičnija majka u istoriji: Rodila 69 d‌jece

22

43

Pojela pljeskavicu s ljubavnikom, iznajmila stan pa pozvala muža: Ubrzo je potekla krv

22

42

Istraživanje pokazalo: Evo šta je muškarcima najvažnije za dobar brak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima