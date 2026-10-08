Selin Dion pala na sceni

Pjevačica Selin Dion pala je na pozornici tokom koncerta u Francuskoj, ali se brzo pribrala i nastavila da nastupa kao da se ništa nije dogodilo.

Nezgoda se dogodila u srijedu uveče u Nanteru, gd‌je pevačica održava koncerte u okviru serije nastupa "Selin Dion Paris 2026–2027".

Tokom izvođenja jedne od pjesama, Selin Dion je poskakivala na jednoj nozi, a zatim izgubila ravnotežu i pala. Pala je na zadnjicu, ali je rukom uspjela da ublaži pad. Odmah je ustala, podigla palac kako bi publici pokazala da je dobro i nastavila da pjeva.

Snimak pada privukao pažnju

Geriju Franku, koji je snimio ovaj trenutak, pjevačicin pad bio je neočekivan i u prvi mah ga je zabrinuo. Ipak, kako je rekao za Storyful, oduševilo ga je koliko se brzo snašla i nastavila nastup.

Dodao je da nezgoda nije nimalo uticala na ostatak koncerta.

Povratak na scenu nakon višegodišnje pauze

Selin Dion se posljednjih godina povukla sa koncertnih pozornica zbog "sindroma ukočene osobe", rijetkog neurološkog poremećaja koji izaziva ukočenost mišića i bolne grčeve.

Uprkos zdravstvenim problemima, pjevačica se 2024. godine vratila pred publiku spektakularnim nastupom na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu.

Sada se novom serijom koncerata ponovo vraća redovnim nastupima, a publika je imala priliku da vidi da je, uprkos nezgodi na sceni, i dalje spremna da profesionalno iznese nastup do kraja, prenosi b92.