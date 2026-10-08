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Ovo je djevojka zbog koje je Zoran Marjanović krvnički pretučen

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08.10.2026 12:19

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Ово је дјевојка због које је Зоран Марјановић крвнички претучен

Zoran Marjanović je prije nekoliko dana brutalno je pretučen u stanu na Paliluli, a iako se u javnosti polemisalo o razlozima, kasnije je utvrđeno da je razlog djevojka zbog koje je ušao u sukob.

Njen identitet krio se sve do sada, iako je sa Zoranom u vezi više od godinu dana, da bi se potom saznalo da je riječ o bivšoj učesnici rijalitija "Parovi", Leontini Bilandžiji.

Леонтина Биланџија и Марјановић
Leontina Bilandžija i Marjanović
Instagram

Zadržala se sa drugim muškarcem

Kako piše Kurir, navodno je Marjanović dobio batine zbog dvadeset godina mlađe djevojke. On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova djevojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici.

Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.

Леонтина Биланџија
Leontina Bilandžija

Podsjetimo, Marjanović odbija da sarađuje sa policijom, i ne želi da otkrije identitet osobe koja ga je napala.

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Zoran Marjanović

Tuča

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