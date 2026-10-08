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En Karson dobitnica Nobelove nagrade za književnost

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08.10.2026 13:22

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Стални секретар Шведске академије Ингрид Карлберг саопштава име канадске књижевнице Ен Карсон као добитнице Нобелове награде за књижевност за 2026. годину, у Стокхолму (Шведска), у четвртак, 8. октобра 2026.
Foto: Tanjug/Christine Olsson/TT News Agency via AP

Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska književnica En Karson.

Nobelova nagrada za književnost dodeljena je En Karson zbog „njenog smelog i inventivnog rada koji je, u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom, stvorio nove oblike za savremenu književnost“, saopštila je Švedska kraljevska akademija na pres konferenciji.

En Karson rođena je u Torontu 1950. godine a, tokom svog rada, kombinovala je poeziju, prozu i predavanje na raznim univerzitetima, prenosi Sputnik.

Njena dela nalaze se na raskrsnici između filološke opsednutosti rečima i poetske želje za novim značenjem.

Par dana pred proglašenje, favoriti za nagradu po kladionicama bili su Can Sjue, Haruki Murakami i Džerald Marnejn i sama En Karson.

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Nobelova nagrada

Književnost

En Karson

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