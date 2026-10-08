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Nova tuča u Real Maridu

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08.10.2026 14:11

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Нова туча у Реал Мариду
Foto: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Španija bruji o novoj tuči u svlačionici Real Madrida. Izgleda da nije problem u treneru i autoritetu, pošto ni Žoze Murinjo nije uspio da smiri strasti u "kraljevskom klubu", a prethodno su ceh platili Ćabi Alonso i Alvaro Arbeloa. Prošle sezone su veliki skandal izazvali Federiko Valverde i Čuameni, dok ovog puta nije objavljeno koji igrači su su se sukobili.

Portugalcu očigledno neće biti dovoljno ime i metode koje je koristio u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, pošto sujeta "izjeda" Real iznutra. Pomiriti najveće zvijezde evropskog fudbala i ubijediti ih da svi rade na zajedničkom zadatku, neće biti nimalo lako poslije najnovijih tenzija.

Mpabe ključni problem

Francuski napadač Kilijan Mbape prijavio je povredu nakon mečeva u Ligi nacija, ali očekuje se da se uskoro vrati na teren. Ipak, Murinjo nije zadovoljan njegovim ponašanjem tokom opravka, a navijači mu već neko vrijeme ne praštaju ovakve ispade.

Prije povratka u Madrid, Mbape je viđen u noćnom klubu u Parizu, a zatim je otišao u Švajcarsku, gdje je uživao i vozio bicikl. Mnogi su ovo protumačili upravo kao provokaciju na račun Murinja koji je bio izričit kada su ovakve aktivnosti u pitanju.

"Fudbaler ste 24 sata dnevno. Sve što radite utiče na vaš posao. Šta jedete, šta pijete, kako spavate, čak i stvari iz privatnog života. Ne smijete da skijate. Ne smijete da vozite bicikl. Padnete sa bicikla i možda propustite tri utakmice. Ili još gore, možda slomite nogu. Puno je stvari kojih se morate odreći da biste bili fudbaler", rekao je Murinjo prošlog mjeseca, da bi Mbape na mrežama objavio kako nasmejan vozi bicikl i rizikuje karijeru.

Sukob najvećih zvijezda

Odnos Kilijana Mbapea sa većinom saigrača je isključivo profesionalan, dok sa ostalima kontaktira što je manje moguće. Situacija sa Džudom Belingemom postala je toliko napeta da je Real Madrid morao da interveniše. Navodno je od Engleza zatraženo da bude strpljiviji i da Francuzu pređe preko određenih ispada.

Vinisijus Žunior se možda malo primirio, ali ni njegovo ponašanje nije daleko od Mbapeovog. Iako u javnosti djeluju blisko, Mbape i Vinisijus zapravo nisu prijatelji. Njihov odnos je uglavnom profesionalan i ne trude se da poboljšaju svoj odnos. Španski mediji takođe navode da se Kilijan udaljio od nekoliko saigrača sa kojima je ranije bio blizak.

Ova situacija već se odrazila i na rezultate, pošto Real zaostaje za prvoplasiranom Barselonom čak šest bodova poslije samo sedam odigranih kola u La ligi.

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Tagovi :

Real Madrid

Tuča

Kilijan Mbape

Žoze Murinjo

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