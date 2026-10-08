Đani Infantino dobio protivkandidata na izborima

Bivši fudbaler Totenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) na izborima koji će biti održani sljedeće godine. Time je postao prvi kandidat koji je javno potvrdio da će se suprotstaviti aktuelnom predsjedniku Đaniju Infantinu.

Vega (55) je bivši švajcarski reprezentativac koji je tokom karijere nastupao i za Seltik i Votford. Profesionalnu fudbalsku karijeru završio je 2004. godine, nakon čega se posvetio radu u finansijskom sektoru.

"Kandidujem se kako bih ponovo ujedinio globalnu fudbalsku porodicu, sproveo stvarne i trajne reforme, modernizovao FIFA i vratio stabilnost, kredibilitet i povjerenje koji su našem sportu prijeko potrebni", izjavio je Vega u saopštenju kojim je najavio kandidaturu, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Infantino je prošlog mjeseca izjavio da je „potpuno posvećen vođenju FIFA“, uprkos pozivima Evropske fudbalske unije (UEFA), Fudbalske konfederacije Sjeverne i Srednje Amerike i Kariba (KONKAKAF) i Azijske fudbalske konfederacije da podnese ostavku.

Vega je o kandidaturi za predsjednika FIFA razmišljao i 2015. godine, nakon suspenzije tadašnjeg predsjednika Sepa Blatera.

Četiri godine kasnije najavio je namjeru da se suprotstavi Infantinu, ali nije uspio da obezbijedi potrebnu podršku za ulazak u izbornu trku. U to vrijeme za kandidaturu je bila neophodna podrška najmanje pet od 211 nacionalnih saveza članica FIFA.

"Kandidujem se jer me život pripremio da služim fudbalu", poručio je Vega.

Naglasio je da fudbal ne pripada predsjednicima, konfederacijama ni administratorima, već igračima, trenerima, sudijama, navijačima, klubovima, ligama, savezima i zajednicama širom svijeta.

"Fudbal uvijek mora biti na prvom mjestu. Međutim, podjele predugo razdiru našu fudbalsku porodicu. Trenutno rukovodstvo demoralisalo je sport, dok je loše upravljanje narušilo kredibilitet FIFA i povjerenje cijele fudbalske porodice", istakao je Vega.

Bivši švajcarski reprezentativac naglasio je i da sukobi unutar administracije ne smiju da ugroze igrače, trenere, sudije i navijače.