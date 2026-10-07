Dragan Stojković Piksi pronašao novi posao?

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi, mogao bi da nastavi karijeru u SAD.

Prema informacijama koje su se pojavile, za usluge slavnog fudbalera zainteresovan je Los Anđeles.

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Kontakt je navodno uspostavljen, a tvrdi se i da su prvi pregovori bili uspješni, pa se očekuje da Piksi u narednom periodu krene put Sjedinjenih Američkih Država i preuzme klub iz MLS lige.

Los Anđeles traži novog trenera nakon što je Mark Dos Santos dobio otkaz prije mjesec dana, a tim trenutno vodi Ćavi Tamarit.

Piksi je pre godinu dana napustio klupu Srbije i od tada je bez posla.

Los Anđeles ima još nekoliko imena na listi koje razmatra, ali je utisak da je Piksi u prednosti i da je najbliži dogovoru. Trebalo bi da presude pregovori koji će se u narednim danima odigrati u SAD.

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Stojković je ranije bio povezivan sa reprezentacijom Južne Koreje. Takođe se govorilo da bi mogao da preuzme egipatski Zamalek, ali nije došlo do saradnje.

Ostaje da se vidi hoće li Piksi dogovoriti posao sa Los Anđelesom.

(Alo)