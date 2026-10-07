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SNSD daleko ispred svih za Predstavnički dom

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07.10.2026 19:16

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Избори, гласање, скенер
Foto: ATV / Branko Jović

Lista SNSD - Milorad Dodik osvojila je 216.361 ili 41,21 odsto glasova za Parlamentarnu skupštinu BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH nakon obrađenih 97,83 odsto biračkih mjesta.

Pokret "Sigurna Srpska" osvojio je 78.950 ili 15,04 odsto glasova, dok je SDS – Volja naroda dobio 68.691 ili 13,08 odsto glasova.

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Lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović dobila je podršku 30.583 ili 5,82 odsto birača, DNS-NPS ima 27.864 glas, Socijalistička partija – Petar Đokić 24.659, Ujedinjena Srpska 22.938, a Socijalistička partija Srpske - Goran Selak 16.934.

Obrađeni su podaci sa 2.037 ili 97,83 odsto biračkih mjesta, a nisu primljeni podaci za 45 biračkih mjesta.

Ukupno je obrađeno 578.945 glasova od čega je 524.975 bilo važećih i 15.140 nevažeći prazan i 38.830 nevažećih iz drugih razloga.

Prema 98,58 odsto obrađenih biračkih mjesta, kandidati SDA za Parlamentarnu skupštinu BiH osvojili su u FBiH 242.461 glas, SPD dobili su 119.633 glasova, a koalicija okupljena oko HDZ-a 100.192 glasova.

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Stranka za BiH osvojila je 67.632 glas, Narod i pravda 53.445, DF Željko Komšić 48.850 a Hrvatska petorka HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS su osvojili 33.844 glasa.

Iz FBiH su primljeni podaci sa 3.132 ili 98,58 odsto biračkih mjesta, a nisu sa 45 biračkih mjesta.

Ukupno je obrađeno 836.853 glasova, od čega je 767.894 važećih, a 31.439 nevažeća prazna glasačka listića i 37.520 nevažećih iz drugih razloga.

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