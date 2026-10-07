Promjene na još devet graničnih prelaza

Granični prelazi između BiH i Hrvatske - Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drnovačko Brdo, Duži, Orahov Do i Tržačka Raštela promijenili su status iz graničnih prelaza za pogranični promet u granične prelaze za međunarodni drumski saobraćaj putnika.

Na tim graničnim prelazim biće omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koju putnik nosi i koju je dužan da prijavi carinskom organu, u vrijednosti do 5.000 KM, pod uslovom da nije riječ o robi komercijalnog karaktera.

Promjena statusa i funkcionisanje carinske službe omogućeni su izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO BiH u skladu sa Ugovorom o graničnim prelazima.

"Usvajanjem ovog pravilnika UIO je napravila važan korak u stvaranju organizacionih pretpostavki za efikasno i nesmetano obavljanje poslova carinske službe na novim i prekategorisanim graničnim prelazima", ističe se u saopštenju.

Upravni odbor UIO danas je odobrio donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO, čime je omogućeno uspostavljanje carinske službe na graničnom prelazu Gradiška novi most - Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prelazu Rača dva - Sremska Rača dva, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra.

BiH Amidžić: Krnjić imao najskuplju kampanju s obzirom na štetu nanijetu privredi

Iz UIO su dodali da se primjenom usvojenog Pravilnika omogućava realizacija obaveza BiH koje proizlaze iz Ugovora o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske, kao i Aneksa Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača dva - Sremska Rača dva.

Usvajanjem izmjena i dopuna Pravilnika dodatno se unapređuje organizacija rada Uprave i stvaraju uslovi za efikasnije provođenje carinskih procedura, uz istovremeno ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u oblasti graničnog prometa, navodi se u saopštenju.