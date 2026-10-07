Šmit ne može da prežali što je otjeran: Napao na Dodika, kriva i opozicija jer ga nije "skinula"

Kristijan Šmit očigledno ne može da se pomiri sa tim da je otjeran iz BiH, u kojoj je, i bio bez potrebnih saglasnosti, pa se iz Njemačke opet nameračio na Srbe i njihove, za razliku od njega, legitimno izabrane predstavnike.

Čini se da ne može da prežali da je zbog Milorada Dodika ostao bez 24.000 evra koliko je mjesečno ubirao na račun funkcije, za koju nije imao potvrdu Savjeta bezbjednosti UN-a, pa na njega kidiše gdje god stigne.

Ovaj put je pričao za njemački javni radio "Deutschlandfunk", gdje je sa žaljenjem konstatovao da "opozicija nije uspjela protiv Dodika".

"Koliko možemo da vidimo, nije. Kao i uvijek kod izbornih analiza, ne treba gledati samo na to da li je neko izabran zato što je naročito dobar. Ne vjerujem da je lična podrška njemu toliko velika. Već je pitanje: da li je opozicija uspjela da ponudi alternativu?", pita se Šmit.

Žali Šmit što lideri opozicije nisu ponudili alternativu Dodiku, a vrijeđa komemoraciju i sahranu generala Ratka Mladića i sve one koji su odali posljednji počast.

A onda, sa nevjerovatno dozom prezira, Šmit govori o lideru SNSD-a.

Za njega je Dodik "politička životinja" i "čovjek koji je trideset puta sjedio Putinu u krilu".

Smetaju Šmitu i dobri odnosi predstavnika Republike Srpske sa Trampovom administracijom. Odnosi, koji su ga na kraju i koštali "ostavke", o kojoj kaže da je "razmišljao". Provukao je to kroz intervju, navodeći kako "Dodikova stranka snažno lobira".

"Pa, ja sam funkciju napustio krajem juna i u Savjetu bezbjednosti najavio da o tome razmišljam. U tadašnjim okolnostima, kako je neko rekao, zato što je politički interes bio drugačiji. To je tačno. Tu se može vidjeti snažan rad Republike Srpske, odnosno Dodikovih stranaka, na lobiranju. Ustavni sud je tek nedavno u Sarajevu odlučio da su nezakonite isplate koje je gospodin Dodik preko vlade entiteta Republike Srpske odobrio lobistima i da one ne smiju biti isplaćene. Ali koga je briga? Ko se za to brine?", kaže Šmit.

Stanje na terenu ga ipak demantuje. Šmit je postao glavni uzročnik svih nestabilnosti u BiH. Od izmjena Ustava FBiH, nametanja odluka u Krivični zakon BiH, suspenzija i prijetnji, njemački državljanin, koji je sebi umislio da je kolonijalni upravnik, došao je u situaciju da je izgubio i ono malo međunarodne podrške koju je imamo. Rusiji i Kini, pridružila se i SAD, čiji predstavnici su čuli i stav Republike Srpske i uvidjeli da je većina njegovih odluka bila pogrešna.

Kako to obično biva u diplomatiji, bez previše pompe, Šmitu je "predloženo" da "razmisli o odlasku", nakon čega je spakovao kofere i napustio BiH. Govorio je i o Dejtonu kao kao stubu BiH, očigledno ne želeći da vidi ko najviše ugrožava taj isti sporazum.