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RTS potvrdio tragičnu vijest: Poznati voditelj preminuo od posljedica saobraćajne nesreće

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07.10.2026 15:00

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РТС потврдио трагичну вијест: Познати водитељ преминуо од посљедица саобраћајне несреће
Foto: Pixabay

Reditelj i voditelj Slobodan Đukić preminuo je sinoć u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće, saopštila je njegova porodica, a potvrdio javni medijski servis Srbije (RTS).

Đukić je bio dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika Prvog programa Radio Beograda i urednik Zabavno-humorističke redakcije.

Najveći dio svog radnog vijeka proveo je upravo u Radio Beogradu, gdje je radio kao autor, urednik i voditelj poznate emisije "Film".

Režirao brojne emisije Radio Beograda

Tokom karijere režirao je veliki broj emisija Zabavno-humorističke redakcije. Među njima su "Mozaik vremena", javna snimanja emisije "Karavan", serijal "Darovnica" i "Radio koji se vidi".

Slobodan Đukić bio je i idejni tvorac i urednik horizontale noćnog programa Radio Beograda 1.

Režiju je završio na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Jedno vrijeme radio je kao reditelj u Radio Sarajevu, a bio je i gimnazijski profesor.

Vrijeme i mjesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni.

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Tagovi :

Slobodan Đukić

RTS

Saobraćajna nesreća

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