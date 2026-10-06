Jeziva smrt: Bivši robijaš se ugušio u septičkoj jami

S.S. (60) iz Končareva tragično je izgubio život u septičkoj jami u Ribaru.

On se otrovao udišući amonijak, kada je, kako saznajemo, pokušao da prepravi poklopac.

Komšija koji mu je pomagao, pokušao je da ga spasi, ali i on je u nesvjesnom stanju usljed udisanja gasova, prevezen u bolnicu i trenutno je van životne opasnosti.

Oni su radili na izgradnji septičke jame, a kako se pretpostavlja otrovni gas je iz obližnjeg stajnjaka ušao u jamu, piše Sandžak lajv.

U selu nerado pričaju o S. S. a jedan od mještana kaže da je porodica "od Boga obilježena".

On je skoro izašao iz zatvora, ubio je oca. To je bio težak slučaj - priča naš sagovornik.

Otac mu je u Švajcarskoj zaradio penziju, a ovaj dangubio tu i trošio pare. Svađali su se često, i u svađi, sin ga ubio. Ali htio je da zataška. Izvukao ga je tako mrtvog u dvorište i stavio pored ljestvica da ispadne da je čiča pao.

Čak je i sam zvao policiju da prijavi da mu je otac umro nesrećnim slučajem, ali poslije su inspektori pronašli tragove krvi, saslušali ga i na kraju je priznao. Bog ga kaznio da tako skonča - otkriva mještanin, prenosi Informer.