Požar na području Lastve, vatrogasci na terenu

Na području Lastve kod Trebinja danas je izbio požar, a vatra se kroz nisko rastinje i pojedina stabla bora širi prema Gornjem Grančarevu.

Požarna linija proteže se u dužini od kilometar do kilometar i po, ali je situacija trenutno pod kontrolom i nema ugroženih stambenih objekata ni ljudskih života.

"Požar je zahvatio liniju od oko kilometar, kilometar i po. To je isprekidan teren, gori nisko rastinje i pođe koji bor, ali trenutno ništa nije ugroženo, osim možda nekoliko košnica sa pčelama kod jednog domaćina. Situacija je pod kontrolom, ali vatra još nije potpuno ugašena. Na terenu smo i nastavljamo borbu", izjavio je za ATV Miloš Vučurević, komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva.

Na terenu je angažovano ukupno 26 spasilaca

12 pripadnika DVD Lastva, pet do šest vatrogasaca Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, kao i osam pripadnika JU "Ekologija i bezbjednost".

Sve ekipe ostaju na terenu kako bi lokalizovale požar i sprečile njegovo dalje širenje.