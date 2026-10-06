Požar u Lastvi, vatrogasci na terenu

Autor:Bojan Nosović
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Veliki požar izbio je danas u Lastvi, a vatra se širi preko područja silosa prema Gornjem Grančarevu, rekao je za ATV Miloš Vučurević komandir DV Lastva.
Na terenu su vatrogasci koji se bore sa vatrenom stihijom i pokušavaju da spriječe dalje širenje požara.
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