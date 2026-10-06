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Požar u Lastvi, vatrogasci na terenu

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06.10.2026 14:50

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Горње Гранчарево је насељено мјесто у саставу Града Требиња, у Републици Српској, Босна и Херцеговина
Foto: ATV

Veliki požar izbio je danas u Lastvi, a vatra se širi preko područja silosa prema Gornjem Grančarevu, rekao je za ATV Miloš Vučurević komandir DV Lastva.

Na terenu su vatrogasci koji se bore sa vatrenom stihijom i pokušavaju da spriječe dalje širenje požara.

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Tagovi :

požar

Gornje Grančarevo

vatrogasac

gašenje požara

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