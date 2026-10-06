Saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača i dalje obustavljen

Autor:ATV redakcija
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Zbog zapaljenog teretnog vozila, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača, saopštio je AMS-a Srpske.
"Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa", naveli su iz AMS RS-a.
(RTRS)
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