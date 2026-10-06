Logo

Saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača i dalje obustavljen

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 07:07

Komentari:

0
Саобраћај на граничном прелазу Рача-Сремска Рача и даље обустављен
Foto: RTRS

Zbog zapaljenog teretnog vozila, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača, saopštio je AMS-a Srpske.

"Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa", naveli su iz AMS RS-a.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sremska Rača

AMS RS

stanje na putevima

Stanje na granicama

Kamion

požar

obustavljen saobraćaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Запалио се аутомобил након удеса код Високог.џ

Hronika

Teška nesreća u BiH: Automobil udario u kamion, pa se zapalio

12 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Tragedija u Tuzli: Osoba se polila benzinom i zapalila, nakon dva dana preminula u UKC-u

13 h

0
Трагедија у БиХ: Мушкарац погинуо, возач ухапшен

Hronika

Tragedija u BiH: Muškarac poginuo, vozač uhapšen

14 h

0
Гори камион на Рачи

Hronika

Gori kamion na Rači, gužve neizbježne

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

51

Uskoro stiže snijeg u komšiluk

09

44

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

09

33

Đoković: Žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća

09

29

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

09

25

Ajkula postala turistička atrakcija: Milion ljudi prati njenu sudbinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima