Tragedija u BiH: Muškarac poginuo, vozač uhapšen

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Foto: ATV

Osamdesetčetvorogodišnji pješak iz Brčkog preminuo je od posljedica povreda kada ga je danas udarilo vozilo, a uhapšen je tridesetpetogodišnji vozač iz Brčkog.

Povrijeđeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u brčansku bolnicu, gdje je ubrzo podlegao povredama. Saobraćajna nesreća dogodila se u Mostarskoj ulici, na zapadnom izlazu, potvrdila je portparol brčanske Policije Dževida Hukičević. Policijski službenici izvršili su uviđaj, a vozač je osumnjičen za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

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