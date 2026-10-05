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Tragedija u BiH: Muškarac poginuo, vozač uhapšen

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05.10.2026 19:02

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Трагедија у БиХ: Мушкарац погинуо, возач ухапшен
Foto: ATV

Osamdesetčetvorogodišnji pješak iz Brčkog preminuo je od posljedica povreda kada ga je danas udarilo vozilo, a uhapšen je tridesetpetogodišnji vozač iz Brčkog.

Povrijeđeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u brčansku bolnicu, gdje je ubrzo podlegao povredama.

Saobraćajna nesreća dogodila se u Mostarskoj ulici, na zapadnom izlazu, potvrdila je portparol brčanske Policije Dževida Hukičević.

Policijski službenici izvršili su uviđaj, a vozač je osumnjičen za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Brčko

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