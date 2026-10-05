Tragedija u BiH: Muškarac poginuo, vozač uhapšen

Autor:ATV redakcija
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Osamdesetčetvorogodišnji pješak iz Brčkog preminuo je od posljedica povreda kada ga je danas udarilo vozilo, a uhapšen je tridesetpetogodišnji vozač iz Brčkog.
Povrijeđeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u brčansku bolnicu, gdje je ubrzo podlegao povredama.
Saobraćajna nesreća dogodila se u Mostarskoj ulici, na zapadnom izlazu, potvrdila je portparol brčanske Policije Dževida Hukičević.
Policijski službenici izvršili su uviđaj, a vozač je osumnjičen za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
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