Nesreća na ekskurziji u Srpskoj, učenica operisana na UKC-u

Učenica drugog razreda 15. beogradske gimnazije teško je povrijeđena kada se tokom ekskurzije u Republici Srpskoj prevrnuo kvad koji je iznajmila sa drugaricom.

Učenica 15 beogradske gimnazije “Patrijarh Pavle” teško je povrijeđena na ekskurziji u Republici Srpskoj prilikom prevrtanja kvada. Ljekari Urgentnog centra Banjaluka izvršili su hitnu hiruršku intervenciju.

Sa njom je u nesreći lakše povrijeđena i njena drugarica iz razreda. O svemu su obaviješteni roditelji, gimnazija, Školska uprava Beograd i policijska stanica Rakovica, na čijoj se teritoriji nalazi škola. Direktor gimnazije Jasmin Nikolovski potvrdio je za "Kurir" da se dogodila nesreća, ali nije želio da ulazi u detalje o kojima je obavijestio nadležne institucije.

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"Učenice drugog razreda su 4. oktobra u večernjim satima na ekskurziji u Republici Srpskoj samovoljno i bez odobrenja razrednog starješine u slobodno vrijeme, neposredno prije večere, protivpravno iznajmile kvad. U toku vožnje došlo je do prevrtanja i do povrede. Jedna je zadobila lakše, a druga teže povrede koje su uzrokovale hiruršku intervenciju", navodi Nikolovski:

Odjeljenski starješina je o svemu, nakon odlaska u Urgentni centar i javljanja nadležnoj policijskoj stanici, izvjestio roditelje povrijeđenih učenica, direktora škole i kolege nastavnike.

Nikolovski dodaje da su roditelji djevojčica stigli u Banjaluku u noćnim satima.

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"Sve relevantne informacije su dobili od nadležne policijske stanice i Urgentnog centra. Medicinsku, psihološku i organizacionu pomoć su pružili doktor, inače pratilac na ekskurziji angažovan od strane agencije, kao i prisutne kolege i vodiči agencije", rekao je on.

Gimnazija je, ističe direktor, održala sastanak tima za krizne situacije.

"Obavijestili smo nadležnu policijsku upravu Rakovica, Školsku upravu Beograd. Na sastanku su utvrđene mjere, kao i izrada plana i pružanje psihosocijalne podrške porodicama učenica, odjeljenju koje je na ekskurziji, odjeljenskom starješini, a pratićemo i učenike i zaposlene nakon događaja", zaključio je direktor.

Kako "Kurir" saznaje obje djevojčice su stabilno.