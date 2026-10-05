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Čelinčanin uhapšen po Centralnoj potjernici

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05.10.2026 10:34

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Челинчанин ухапшен по Централној потјерници
Foto: ATV

Čelinčanin S.J. lišen je slobode na osnovu Centralne potjernice i raspisane potrage, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Hapšenje je izvedeno na osnovu Centralne potjernice koju je raspisao Osnovni sud u Kotor Varošu, kao i raspisa o traganju Policijske stanice Odžak.

O lišavanju slobode S.J. odmah su obaviješteni Okružni centar Sudske policije Banjaluka i Policijska stanica Odžak radi daljeg postupanja.

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Tagovi :

hapšenje

lice s potjernice

Crna hronika

PU Banjaluka

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