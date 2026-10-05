Čelinčanin uhapšen po Centralnoj potjernici

Autor:ATV redakcija
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Čelinčanin S.J. lišen je slobode na osnovu Centralne potjernice i raspisane potrage, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Hapšenje je izvedeno na osnovu Centralne potjernice koju je raspisao Osnovni sud u Kotor Varošu, kao i raspisa o traganju Policijske stanice Odžak.
O lišavanju slobode S.J. odmah su obaviješteni Okružni centar Sudske policije Banjaluka i Policijska stanica Odžak radi daljeg postupanja.
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