Dvoje uhapšeno zbog krađe u prodavnici u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija uhapsila je 3. oktobra A.H. iz Banovića i A.S. iz Živinica zbog sumnje da su počinili krivično djelo „Krađa“.
Policiji je istog dana oko 14 časova prijavljeno da su navedena lica zatečena prilikom krađe različitih artikala u jednoj prodavnici u Banjaluci.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv A.H. i A.S. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, saopšteno je iz PU Banjaluka.
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