SNSD ubjedljivo pobijedio na svim nivoima na opštim izborima

Kandidat SNSD-a Savo Minić osvojio je 272.836 glasova , odnosno 52,16 odsto. Njegov protivkandidat iz SDS-a Branko Blanuša dobio je 218.651 glas ili 41,80 odsto.

Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana Predsjedništva BiH sa osvojenih 288.606 glasova ili 55,41 odsto. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,50 odsto, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,08 odsto glasova.

Ovo su preliminarni nepotpuni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37 odsto biračkih mjesta.

Najbolji rezultat u proteklih dvadeset godina, tako je lider stranke Milorad Dodik proglasio izbornu pobjedu ove stranke na svim nivoima. Ubjedljivo najviše glasova osvojili su i za pojedinačne funkcije ali i za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.

- Naši politički stavovi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dali, i Savo i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda - rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

Republika Srpska dobila je novog predsjednika. Naredne četiri godine u Palati Republike boraviće kandidat SNSD-a Savo Minić. Osvojivši više od 200.000 glasova, funkciju premijera zamijeniće onom predsjedničkom.

- Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske. I onima koji su glasali i onima koji nisu i bilo koje vjere i nacije. To shvatam kao jednu odgovornost a ne kao benefit - kaže Minić.

U Predsjedništvu BiH Republiku Srpsku će i u narednom mandatu predstavljati Željka Cvijanović. Ona je istakla da njena i politika SNSD-a ostaje stabilna i jaka Republika Srpska, odbranjena na međunarodnom planu i kod kuće.

- Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebe svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. To nije samo obećanje. Ja mislim da ono što sam radila do sada nas preporučuje i pokazuje kako žemo raditi u narednom periodu - poručila je Cvijanovićeva.

Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović novi je hrvatski član Predsjedništva. Na osnovu 96,31 odsto obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 109.168 glasova. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva sa 210.483 glasa.

Izborni rezultat Darijani Filipović čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković, poručivši da hrvatski narod od sada u BiH ima legitimnog predstavnika.

Drugu uzastopnu trku za predsjednika Republike izgubio je kandidat opozicije, predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša.

- Ja mogu da mu čestitam na tom rezultatu i nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se. A kad su u pitanju ovi rezultati konkretno za predsjednika, mislim da je tu uglavnom sve jasno i da je gospodin Savo Minić novi predsjednik Republik Srpske - dodao je Minić.

Cvijanovićeva je osvojila više glasova nego njeni protivkandidati Marinko Božović iz SDS-a i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, zajedno.

- Pokazuje se da je treći kandidat kji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti i detalje kako je do toga došlo i kako je treći kandidat odradio posao za poziciju - istakao je Božović.

Nama je bitno, kaže Vukanović, da smo vodili jednu časnu borbu.

- Da nikome nismo dužni marke. Uložili smo u kampanju 100.000 a vidjeli ste da su ostale tri opozicione stranke uložile preko 2 miliona KM. A Božović nema nešto puno više glasova od mene. Biće vremena za analizu - kaže Vukanović.

Drugi po snazi bio je Pokret Sigurna Srpska, kojoj je ovo bilo prvo učešće na opštim izborima.

- PSS je povećao svoj izborni rezultat za preko 50 odsto u cijeloj Republici Srpskoj i zvanično možemo reći da smo druga najjača politička organizacija u cijeloj Republici Srpskoj - rekao je Draško Stanivuković predsjednik PSS-a.

Veoma dobar rezultat ostvarila je i koalicija DNS-NPS koja je četvrta po snazi kada je riječ o glasovima za Narodnu skupštinu. Iznad cenzusa trebalo bi da pređu i SP, Ujedinjena Srpska, SPS i Lista za pravdu i red, dok bi prema projekcijama bez mandata ostali Narodni front i Volja naroda Srpske.

(RTRS)