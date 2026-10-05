Lukić: Propao pokušaj međunarodne zajednice, narod izabrao SNSD

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić izjavio je Srni da su izbori u BiH pokazali da međunarodna zajednica nije uspjela da rasturi SNSD i da je jasno da narod želi politiku očuvanja, koju je i do sada vodila ta politička partija.

Lukić je istakao da međunarodna zajednica nije imala šanse protiv naroda koji vjeruje politici SNSD-a i lideru Miloradu Dodiku.

On je naveo da je na veliku radost Republike Srpske to što je propao pokušaj međunarodne zajednice, koja je imala namjeru da prekroji volju srpskog naroda.

"Rezultati su, na neki način, i očekivani i neočekivani. Neočekivani zbog toga što je međunarodna zajednica uložila veliki napor da eliminiše i rastroji SNSD, kao što je to svojevrmeno uradila sa SDS-om, po istom receptu", rekao je Lukić.

Lukić je napomenuo da je SNSD sve prethodne godine vodio politiku koja odgovara Republici Srpskoj i njenom opstanku.

- Druge stranke nisu zabilježile očekivane rezultate, kao ni njihovi pojedinačni kandidati, što je pokazatelj da narod Republike Srpske želi politiku SNSD-a - zaključio je Lukić.