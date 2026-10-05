Sar: Pobjeda SNSD-a je dokaz povjerenja u Dodika

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pobjeda kandidata SNSD-a na izborima u Republici Srpskoj i BiH odražava povjerenje koje narod ima u politiku i liderstvo predsjednika Milorada Dodika, ocijenio je ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar.
On je na "Iksu" čestitao prijateljima Izraela Miloradu Dodiku, kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i cjelokupnom SNSD-u na ubjedljivoj pobjedi na jučerašnjim izborima.
"Radujem se nastavku jačanja našeg prijateljstva i proširenju naše bilateralne saradnje", poručio je Sar.
My warmest congratulations to our friends President @MiloradDodik, President @Cvijanovic_Z and the SNSD for their decisive victory.
This is a strong vote of confidence for Republika Srpska and President Dodik's leadership and policies.
I look forward to continue strengthening our friendship and expand our bilateral cooperation.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 5, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
26
14
25
14
21
14
17
14
10
Trenutno na programu