Sar: Pobjeda SNSD-a je dokaz povjerenja u Dodika

Pobjeda kandidata SNSD-a na izborima u Republici Srpskoj i BiH odražava povjerenje koje narod ima u politiku i liderstvo predsjednika Milorada Dodika, ocijenio je ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar.

On je na "Iksu" čestitao prijateljima Izraela Miloradu Dodiku, kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i cjelokupnom SNSD-u na ubjedljivoj pobjedi na jučerašnjim izborima.

"Radujem se nastavku jačanja našeg prijateljstva i proširenju naše bilateralne saradnje", poručio je Sar.