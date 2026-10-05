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Sar: Pobjeda SNSD-a je dokaz povjerenja u Dodika

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05.10.2026 11:41

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Министар спољних послова Израела Гидеон Сар
Foto: Tanjug/AP Photo/Oren Ben Hakoon

Pobjeda kandidata SNSD-a na izborima u Republici Srpskoj i BiH odražava povjerenje koje narod ima u politiku i liderstvo predsjednika Milorada Dodika, ocijenio je ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar.

On je na "Iksu" čestitao prijateljima Izraela Miloradu Dodiku, kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i cjelokupnom SNSD-u na ubjedljivoj pobjedi na jučerašnjim izborima.

"Radujem se nastavku jačanja našeg prijateljstva i proširenju naše bilateralne saradnje", poručio je Sar.

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SNSD

Milorad Dodik

Izrael

Izbori 2026

Gideon Sar

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