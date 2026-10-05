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Djevojčica (12) ubijena zbog parking mjesta

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05.10.2026 09:12

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Дјевојчица (12) убијена због паркинг мјеста
Foto: Printskrin/Jutjub

Djevojčica (12) ubijena je u pucnjavi između dvojice muškaraca koji su se, kako se sumnja, posvađali zbog parking mjesta u parku u Baltimoru, gdje se u tom trenutku održavala utakmica omladinskog američkog fudbala, saopštila je policija.

Policajci su odmah po dojavi došli u park Leon Dej, gdje su pronašli djevojčicu i jednu ženu sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja, prenosi AP.

Dvojica muškaraca, takođe, su se pojavila u obližnjim bolnicama i zatražila ljekarsku pomoć, rekao je komesar policije Baltimora Ričard Vorli na vanrednoj konferenciji za novinare.

Djevojčica je, nažalost, podlegla povredama i preminula u bolnici, dok povrede troje odraslih nisu bile opasne po život, naveo je Vorli.

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Prema njegovim riječima, dvojica muškaraca su počela bezdušno da pucaju jedan na drugog tokom svađe za koju se vjeruje da je izbila zbog parking mjesta, a meci su pogodili djevojčicu i ženu koje su se tu zatekle. Policija ubrzano traga za najmanje dvojicom osumnjičenih.

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Vorli je naglasio da djevojčica nije bila direktna meta napada.

„Znamo da je između dvojice muškaraca došlo do neke vrste svađe. Obojica su pucala jedan na drugog, a u unakrsnoj vatri je stradala 12-godišnja djevojčica, koja je vjerovatno bila u parku da gleda utakmicu“, rekao je Vorli.

Policija je nastavila detaljan uviđaj u prostranom parku, a Vorli je naveo da za sada nije poznato koliko je tačno hitaca ispaljeno. On je apelovao na sve građane koji su bili svjedoci ove krvave drame da se odmah jave nadležnim organima.

Gradonačelnik Baltimora Brendon Skot istakao je da je potpuno nedopustivo da zbog svađe dvojice odraslih ljudi strada nedužna 12-godišnja djevojčica.

„Dvojica odraslih muškaraca su se posvađala, a sada jedne 12-godišnje djevojčice više nema. Nikada ne bi trebalo da izgovaramo tako nešto. Ono što se danas dogodilo jedno je od najgnusnijih stvari koje sam ikada vidio u životu“, rekao je Skot, prenosi Tanjug.

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preminulo dijete

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