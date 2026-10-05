Sančez raspisao vanredne izbore

Španski premijer Pedro Sančez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar nakon što je Parlament Španije odbio mjere koje je Vlada predložila za ublažavanje stambene krize.

Sančez je postao poznat širom svijeta po zauzimanju snažnog stava o pitanjima poput palestinske državnosti, odbrane multilateralnih institucija i obračuna sa "tehnološkim oligarsima", ali je niz neuspjeha i skandala oslabio njegovu poziciju na domaćoj političkoj sceni.

Njegov poraz na izborima označio bi kraj jedne od posljednjih ljevičarskih vlada u Evropi u vrijeme kada krajnja desnica ostvaruje sve bolje rezultate širom kontinenta.

Ankete javnog mnjenja pokazuju da prednost ima koalicija koju predvodi konzervativna Narodna stranka uz podršku krajnje desno orijentisanog Voksa.

Ukoliko ta koalicija pobijedi na izborima, to će biti prvi put nakon smrti diktatora Fransiska Franka da jedna krajnje desničarska stranka uđe u Vladu, prenosi Srna.