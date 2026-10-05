Pucao na lovce, ima mrtvih i teško povrijeđenih

Dvije osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena u pucnjavi tokom lova na jugu Norveške, saopštila je policija.

Osumnjičeni napadač je uhapšen na mjestu nesreće i pretpostavlja se da nije dio lovačke ekipe, navodi se u saopštenju policije.

Povrijeđena žrtva je prebačena u bolnicu.

Pucnjava se dogodila u blizini Haldena, oko 96 kilometara od Osla, blizu granice sa Švedskom, prenosi Telegraf.rs.