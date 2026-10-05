Pucao na lovce, ima mrtvih i teško povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena u pucnjavi tokom lova na jugu Norveške, saopštila je policija.
Osumnjičeni napadač je uhapšen na mjestu nesreće i pretpostavlja se da nije dio lovačke ekipe, navodi se u saopštenju policije.
Povrijeđena žrtva je prebačena u bolnicu.
Pucnjava se dogodila u blizini Haldena, oko 96 kilometara od Osla, blizu granice sa Švedskom, prenosi Telegraf.rs.
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