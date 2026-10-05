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Pucao na lovce, ima mrtvih i teško povrijeđenih

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05.10.2026 07:41

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Пуцао на ловце, има мртвих и тешко повријеђених
Foto: ATV

Dvije osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena u pucnjavi tokom lova na jugu Norveške, saopštila je policija.

Osumnjičeni napadač je uhapšen na mjestu nesreće i pretpostavlja se da nije dio lovačke ekipe, navodi se u saopštenju policije.

Povrijeđena žrtva je prebačena u bolnicu.

Pucnjava se dogodila u blizini Haldena, oko 96 kilometara od Osla, blizu granice sa Švedskom, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Lovci

Pucnjava

Norveška

ranjeni

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