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Krvavi oktobar u Fakovićima: 34 godine od mučkog ubistva 25 Srba

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05.10.2026 07:24

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crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Foto: Pexel/ Anna Shvets

Parastosom i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja na mjesnom groblju u Fakovićima biće obilježena 34. godišnjica od kada su muslimanske snage iz Srebrenice ubile 25 civila i vojnika.

Biće služen pomen za ukupno 49 Srba iz ovog mjesta koji su ubijeni u Drugom svjetskom i Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Muslimanske snage iz Srebrenice i okoline izvršile su upad u selo u podne 5. oktobra 1992. godine, kada je ubijeno i stradalo 25 mještana.

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Tagovi :

Zločin nad Srbima

Parastos

Odbrambeno-otadžbinski rat

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