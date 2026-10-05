Krvavi oktobar u Fakovićima: 34 godine od mučkog ubistva 25 Srba

Autor:ATV redakcija
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Parastosom i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja na mjesnom groblju u Fakovićima biće obilježena 34. godišnjica od kada su muslimanske snage iz Srebrenice ubile 25 civila i vojnika.
Biće služen pomen za ukupno 49 Srba iz ovog mjesta koji su ubijeni u Drugom svjetskom i Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Muslimanske snage iz Srebrenice i okoline izvršile su upad u selo u podne 5. oktobra 1992. godine, kada je ubijeno i stradalo 25 mještana.
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