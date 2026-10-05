Poznato do kada ostaje zatvoren Ormuski moreuz

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Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Ormuski moreuz ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune sedam uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje, poručio je glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.

Naveo je da je Vašington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Tramp nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Svijet SAD jačaju snage na Bliskom istoku: Iran prijeti potpunom blokadom Ormuza

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