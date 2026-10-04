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Merc: Namjeravano da ubrzamo pristup Ukrajine EU

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04.10.2026 19:14

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Njemačke vlasti namjeravaju da ubrzaju pristup Ukrajine EU, rekao je njemački kancelar Fridrih Merc.

"Namjeravamo da ubrzamo pristup Ukrajine EU. Želimo da ubrzamo ovaj zamah i radimo na tome u Briselu. Danas govorimo o evropskoj perspektivi Ukrajine i vodićemo detaljnije razgovore o mom prijedlogu za pridruženo članstvo", naglasio je Merc tokom posjete Kijevu.

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Ukrajina ima status kandidata od ljeta 2022. godine, podsjeća ruska novinska agencija TASS.

Ministar za evropska pitanja irskog predsjedništva EU Tomas Birn objavio je sredinom jula ove godine da je EU pokrenula pregovore o pristupu Ukrajine na osnovu drugog od šest pregovaračkih poglavlja.

Pregovarački proces podijeljen je u 33 poglavlja, koja su nejednako raščlanjena u šest klastera.

Merc je ranije poslao pismo drugim liderima EU i liderima Evropske komisije i Evropskog savjeta sa prijedlogom da Ukrajina dobije poseban status pridruženog člana.

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Njemački kancelar je iznio svoju inicijativu "ne kao ublaženu verziju članstva u EU, već kao proširenje postojećeg Sporazuma o pridruživanju iz 2014. godine", što bi, po njegovom mišljenju, moglo da pomogne u ubrzanju procesa pridruženja.

Merc je predložio i integraciju Ukrajine u sve vojne strukture EU i proširenje člana 42.7 Sporazuma EU, kojim se osigurava obostrana pomoć u odbrambenom polju.

(Srna)

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Fridrih Merc

Ukrajina

Evropska unija

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