Oboren kišni rekord: Evo gdje je kiša pljuštala 37 dana zaredom

Rekordni niz kišnih dana u centralnom Tokiju završen je u subotu nakon 37 dana pljuskova, saopštila je danas Japanska meteorološka agencija.

U prestonici Japana u subotu nije padala kiša nakon što je uticaj tajfuna i produženog jesenjeg kišnog fronta izazvao rekordan broj kišnih dana, prenosi Kjodo.

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Prethodni rekord bio je 33 uzastopna dana kiše, od kraja juna 2019. godine.

Meteorološka agencija je saopštila da je istočni Japan zabilježio najveću količinu padavina i najmanje sunčeve svjetlosti u septembru, od kada su počele da se vode evidencije 1946. godine.