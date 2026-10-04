Kopilot "Flaj Dubaija" studirao u Melburnu?

Zajednički tim za borbu protiv terorizma australijske države Viktorije pokrenuo je istragu o povezanosti sa Australijom kopilota sa leta aviona "Flaj Dubai" koji je napao kapetana i potom pokušao da preuzme kontrolu nad letjelicom, saopšteno je iz australijske Savezne policije.

Zajednički tim sastoji se od pripadnika Savezne policije, državne policije Viktorije i Obavještajne agencije /ASIO/.

Izvori koji su ispitani tokom istrage navode da je kopilot studirao na Univerzitetu u Melburnu, glavnom gradu Viktorije. Treći izvor istakao je da on studirao na Univerzitetu "RMIT" prije desetak godina.

Izvori ističu da je kopilot državljanin Omana po imenu Hamam el Hamami. Izraelski zvaničnici nisu imenovali kopilota, ali su naveli da je iz Omana. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata /UAE/ i kompanija "Flaj Dubai" nisu javno objavili identitet kopilota.

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Katastrofa na letu ka Tel Avivu je izbjegnuta pošto su putnici i posada savladali kopilota koji je napao pilota i, prema navodima izraelskih zvaničnika, pokušao je da sruši avion sa više od 170 putnika i članova posade.

Rezervni pilot koji je bio na letu preuzeo je kontrolu nad letjelicom i sletio je na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji, gdje su kopilota privele saudijske vlasti i potom je prebačen u UAE.

Britanski dnevnik "Fajnenšel tajms" pisao je juče da je Hamami, navodno, tokom boravka u Australiji posjetio radikalne džamije i ekstremističke internet stranice.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je kopilot prošao radikalnu islamističku indoktrinaciju i da je jasno da je pokušao da izvrši samoubistvo.

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Izrael nema zvanične diplomatske odnose sa Omanom i Netanjahu je, takođe napomenuo da pilotima iz sličnih država nije dozvoljeno da rukovode letovima ka Izraelu.

Nije poznato kako je kopilot dobio zaduženje da upravlja avionom ka Tel Avivu, prenosi Srna.