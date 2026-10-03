Oglasio se tužilac: Incident u avionu je bio pokušaj terorističkog napada

Incident koji se dogodio na letu kompanije "Flajdubai" bio je pokušaj terorističkog napada, rekao je generalni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata Hamad Saif el Šamsi.

Osumnjičeni je navodno udario kapetana sjekirom za hitne slučajeve koja se nalazila u kokpitu, a zatim je pokušao da preuzme kontrolu nad avionom, prenosi novinska agencija Emirata.

Avion je bio na letu iz Dubaija za Tel Aviv kada je preusmjeren u Saudijsku Arabiju.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata prethodno su pokrenule istragu o incidentu, koja je, prema riječima El Šamsija, i dalje u toku.