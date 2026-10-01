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Pokušao da obori putnički avion: "Kopilot "Flajdubaija" prošao islamističku indoktrinaciju"

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01.10.2026 16:15

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Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je kopilot koji je pokušao da sruši putnički avion na letu za Izrael bio indoktriniran islamističkim radikalizmom, a da će dalja istraga utvrditi njegove potencijalne veze sa Teheranom.

"Znamo da je prošao islamističku radikalnu indoktrinaciju", rekao je Netanjahu u intervjuu za "Foks njuz".

On je dodao da će u roku od nekoliko dana moći da kaže da li je kopilot imao veze sa Teheranom.

Avion kompanije "Flajdubai" na letu iz Dubaija za Tel Aviv poslao je juče signal za pomoć, a nešto kasnije prinudno je sletio u Saudijsku Arabiju.

Avio-kompanija je kasnije potvrdila da je tokom leta došlo do incidenta kada je pilot nožem napao kopilota u pokušaju da preuzme kontrolu nad letjelicom sa više od 100 putnika iz Izraela.

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Izrael

avion

Teroristički napad

Flaj Dubai

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Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

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