Jakov Jozinović proslavio 21. rođendan, prijatelji mu priredili iznenađenje

Mladi pjevač Jakov Jozinović proslavio je 21. rođendan u društvu najbližih prijatelja, koji su mu priredili posebno iznenađenje.

Na proslavi su ga dočekale dvije rođendanske torte, a posebnu pažnju privukla je ona ukrašena njegovom fotografijom iz djetinjstva.

Jozinović nije skrivao oduševljenje, a osmijeh nije skidao s lica dok su mu prijatelji čestitali rođendan.

Poseban trenutak

Snimci s proslave pojavili su se na društvenim mrežama, a na njima se može vidjeti atmosfera s rođendana mladog pjevača.

Prijatelji su se potrudili da mu prirede veče koje će dugo pamtiti. Kada je ugledao torte, Jozinović nije krio iznenađenje.

Nakon što je zamislio želju, ugasio je svjećice, dok su ga prijatelji okružili i zajedno s njim proslavili 21. rođendan.

Posebno je privukla pažnju torta na kojoj se nalazi njegova fotografija iz djetinjstva. Ovaj detalj proslavi je dao i emotivnu notu.

U centru pažnje

Jozinović je posljednjih mjeseci sve prisutniji na muzičkoj sceni, a pažnju javnosti privlači i svojim nastupima.

Rođendan je, ipak, iskoristio za druženje s ljudima koji su mu bliski, a sudeći prema snimcima, prijatelji su se pobrinuli da mu ovaj dan ostane u lijepom sjećanju.

Jakov Jozinović Instagram/printscreen

Priča o Džejli

Osim zbog muzike, Jozinović se u posljednje vrijeme često spominje i u kontekstu navodne romanse s pjevačicom Džejlom Ramović.

Njih dvoje već neko vrijeme privlače pažnju javnosti, posebno nakon nekoliko zajedničkih pojavljivanja.

Nedavno je Džejla viđena i na njegovom koncertu u Vinkovcima, što je ponovo pokrenulo nagađanja o njihovom odnosu.

Spekulacije o njihovoj navodnoj vezi traju već mjesecima, nakon što se na Instagramu pojavio snimak njihovog poljupca.

Ipak, ni Jozinović ni Ramović do sada nisu javno potvrdili da su u vezi, zbog čega njihov odnos i dalje ostaje predmet interesovanja javnosti, prenosi Avaz