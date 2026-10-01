Pala kriminalna grupa! Uhapšena 21 osoba, sumnjiče se za različite zločine

Policija je razbila organizovanu kriminalnu grupu koju je činilo 20 ljudi iz Prilepa i jedna osoba iz Skoplja, a koja je osumnjičena za prodaju kokaina i marihuane u više makedonskih gradova, kao i za ubacivanje novca stečenog prodajom droge u legalne novčane tokove.

Tokom pretresa na 36 lokacija uhapšeno je 20 osoba, a pronađeni su droga, oružje, novac i vozila. Petorica osumnjičenih terete se da su oprali gotovo pet miliona denara (oko 81.000 evra) i 64.670 evra, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, a prenosi Sloboden pečat.

Akcija je sprovedena u srijedu, nakon višemesečne istrage Odeljenja za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala, u saradnji sa Upravom za finansijsko obaveštavanje i specijalnim policijskim jedinicama, a po nalogu tužioca iz Tužilaštva za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije.

"Postupajući po sudskim naredbama, izvršeni su pretresi kod 31 osobe, na ukupno 36 lokacija, od kojih su 33 na području Prilepa, dvije na području Skoplja i jedna na području Struge. Tom prilikom je uhapšeno 20 osoba, a tokom pretresa pronađeni su i oduzeti biljna materija, bela praškasta materija, grudvasta materija, gasni pištolj, municija različitog kalibra, veća suma novca u stranoj i domaćoj valuti, putnička vozila, motocikli, mobilni telefoni, metalna drobilica, detektor metala, vage i drugo", navodi se u saopštenju.

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Protiv svih osumnjičenih članova grupe podnijeta je krivična prijava. Četvorica se terete za neovlašćenu proizvodnju i prodaju droge i pranje novca, 16 osoba za trgovinu drogom, dok se 75-godišnji muškarac iz Skoplja tereti za pranje novca. Jedan od osumnjičenih već se nalazi u pritvoru u Francuskoj zbog krivičnog djela povezanog sa drogom.

Prema policijskoj istrazi, grupa je funkcionisala preko dvije mreže preprodavaca. Kokain i marihuana navodno su nabavljani od osoba iz Albanije, Struge, Debra i Gostivara, a zatim čuvani na lokacijama u Skoplju i Prilepu.

"Drogu, kokain i marihuanu, N.V. je nabavljao od nepoznatih osoba poreklom iz Albanije, Struge i Debra i držao je na sigurnim lokacijama u Skoplju i Prilepu. Nakon toga je organizovao mrežu preprodavaca koju su činili D.K., A.D., D.J., V.S., D.S., A.Z., A.M., A.I., V.A., R.S. i J.N. Oni su prodavali drogu, stupajući u kontakt sa zainteresovanim kupcima iz Prilepa, Bitolja, Kavadaraca, Negotina, Velesa i Skoplja. Nakon što bi dogovorili vrstu, količinu i cijenu, obaveštavali su N.V., koji im je davao potrebnu količinu", navodi se u saopštenju.

Druga mreža je, prema navodima MUP-a, nabavljala kokain i marihuanu od osoba iz Debra i Gostivara, a drogu je prodavala u Prilepu, Bitolju, Kavadarcima, Negotinu i Velesu. Gram marihuane prodavan je za 500 do 800 denara, dok je gram kokaina koštao između 4.000 i 6.000 denara.

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"Novac od prodaje droge davali su N.V, koji im je kao nagradu ostavljao deo novca. Taj novac su kasnije koristili za kupovinu pokretne i nepokretne imovine", saopštila je policija.

Petorica članova grupe osumnjičena su da su novac stečen prodajom droge ubacivali u legalne novčane tokove kako bi prikrili njegovo poreklo i dalje kretanje.

"U periodu od 2025. do 2026. godine N.V., M.I., B.I, koji se nalazi u pritvoru u Francuskoj zbog krivičnog djela iz člana 215 Krivičnog zakonika, M.S. i T.D. pribavljeni novac, za koji su znali da potiče od izvršenja krivičnog djela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet narkotičkih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, sa namerom da prikriju njegovo dalje kretanje i lokaciju, ubacivali su u legalne novčane tokove. Ukupan iznos iznosio je 4.990.270 denara i 64.670 evra", navodi se u saopštenju MUP-a.

(telegraf)