Uhapšena kriminalna grupa koja se bavila trgovinom droge: Vrijednost zaplijene veća od 3 miliona evra

Izvor:

SRNA

08.12.2025

19:09

Полиција Србије УКП
Foto: MUP Srbije

Dva lica uhapšena su danas u Srbiji u okviru međunarodne akcije zbog sumnje da su članovi organizovane kriminalne grupe koja se bavi trgovinom droge, saopšteno je iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Na području Srbije danas su uhapšena lica čiji su inicijali S.Š i D.S, dok je 27. novembra na području Španije uhapšen J.P, a u Austriji 21. marta S.R.

Sumnja se da su oni krivična djela izvršili na teritorijama Srbije i zemalja Zapadne Evrope.

Samo tržišna vrijednost droge zaplijenjene u Španiji i Austriji je više od tri miliona evra, navedeno je u saopštenju.

интернет превара

Svijet

Uhapšeni zbog satanističkih rituala nad djecom, pronađeno na hiljade jezivih snimaka

Sumnja se da je S.Š. kao organizator kriminalne grupe, vlasnik i odgovorno lice privrednog društva "Vaki trans" u Sloveniji koje se bavi međunarodnim transportom, stavljao na raspolaganje ovoj organizovanoj kriminalnoj grupi teretna motorna vozila.

On je, kako se navodi, angažovao vozače koji su potom u okviru legalnog transporta robe obavljali distribuciju različite vrste droge i to 81,2 kilograma kokaina, 110 kilograma marihuana i 15.000 evra kao i luksuzna vozila.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Crna Gora deseta u Evropi po indeksu organizovanog kriminala

Osumnjičeni u Srbiji će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušani.

