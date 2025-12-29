Logo
Tramp: Netanjahu i ja smo za pet minuta riješili tri pitanja o Gazi

Agencije

29.12.2025

22:34

Трамп: Нетанјаху и ја смо за пет минута ријешили три питања о Гази
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp sastao se u ponedjeljak na Floridi s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi razgovarali o zastoju u primjeni primirja u Gazi, ali i o izraelskim bezbjednosnim zabrinutostima vezanim za Iran i Hezbolah.

Obraćajući se novinarima, Tramp je ponovo izrazio snažnu podršku Netanjahuu.

Tramp je rekao da su on i Netanjahu u vrlo kratkom roku postigli napredak u razgovorima o Gazi.

- Sastanak je trajao oko pet minuta i već smo riješili otprilike tri pitanja - rekao je Tramp.

Dodao je da želi što prije preći na drugu fazu sporazuma o prekidu vatre između Izraela i palestinske grupe Hamas, ali je naglasio da se prethodno "mora provesti razoružanje Hamasa".

Oružano krilo Hamasa poručilo je u ponedjeljak, uoči sastanka Trampa i Netanjahua, da ne planira položiti oružje.

Iako su Izrael i Hamas u oktobru postigli dogovor o prekidu vatre, međusobne optužbe za njegovo kršenje su česte, dok ozbiljniji pomaci prema dugoročnom rješenju još nisu zabilježeni.

Netanjahu je ranije ovog mjeseca izjavio da ga je Tramp pozvao na razgovore u trenutku kada Vašington nastoji uspostaviti prelaznu upravu i međunarodne bezbjednosne snage za Pojas Gaze.

Tramp ne isključuje nove napade na Iran

Tramp je rekao da je otvoren za mogućnost brzog izraelskog napada na Iran ukoliko ta zemlja nastavi razvoj balističkih projektila i nuklearnog programa.

Naglasio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle brzo reagirati novim napadima ukoliko se potvrdi da Iran obnavlja nuklearne kapacitete koji su bili meta američkog udara u junu.

- Čujem da Iran pokušava ponovo graditi te kapacitete, a ako to rade, moramo ih srušiti - rekao je Tramp dok je dočekivao Netanjahua na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Istovremeno je poručio da ostaje otvoren za pregovore o, kako je naveo, "mnogo pametnijem" sporazumu.

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

Izrael

Gaza

Komentari (0)
