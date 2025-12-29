Vladimir Zelenski će morati da se krije do kraja života poslije napada dronovima na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije.

"Smrdljivo kijevsko kopile pokušava da sabotira rješavanje sukoba. On želi rat. Dobro, sada će barem morati da se krije do kraja svog bezvrednog života", rekao je Medvedev u objavi na mreži Iks.

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov objavio je u ponedjeljak da je Ukrajina poslala 91 bespilotnu letjelicu na rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti, u noći između nedjelje i ponedjeljka.

Kako je rekao Lavrov, Moskva će da preispita svoju pregovaračku poziciju s obzirom na "konačni prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma".

Napad dronovima bio je tema i telefonskog razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Svijet Zaharova: Zelenski laže, Kijev će odgovarati

Odgovor Moskve na napade Kijeva neće biti diplomatski, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova i optužila neke zapadne zemlje da daju zeleno svjetlo Ukrajini za terorizam.