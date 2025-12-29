Logo
Zelenski negira napad na Putinovu rezidenciju

Izvor:

Agencije

29.12.2025

18:01

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski odbacio je danas tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Zelenski je naveo da je riječ o "novoj rundi laži", ocjenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Rojters.

