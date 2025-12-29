Zelenski negira napad na Putinovu rezidenciju

Izvor:
29.12.2025
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski odbacio je danas tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.
"Tramp šokiran i ogorčen zbog napada na Putinovu rezidenciju": Detalji razgovora dva predsjednika
Zelenski je naveo da je riječ o "novoj rundi laži", ocjenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Rojters.
Kijev dronovima napao Putinovu rezidenciju!
