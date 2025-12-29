"Tramp šokiran i ogorčen zbog napada na Putinovu rezidenciju": Detalji razgovora dva predsjednika

Novi telefonski razgovor ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa o Ukrajini je završen, prošao je pozitivno, objavila je Bijela kuća.

Kako je istakao pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov, Tramp je informisan o napadu dronovima na rezidenciju ruskog predsjednika.

„Predsjednik Tramp je završio pozitivan razgovor sa predsjednikom Putinom u vezi sa Ukrajinom“, napisala je Kerolajn Livit, portparol Bijele kuće na društvenim mrežama.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, komentarišući razgovor dva lidera istakao je da ️su Tramp i njegovi ključni savjetnici detaljno informisali rusku stranu o glavnim aspektima pregovora sa ukrajinskom stranom.

„Naravno, Vladimir Putin je skrenuo pažnju svom kolegi, Donaldu Trampu, da je praktično odmah nakon onoga što američka strana smatra uspješnim pregovaračkim krugom u Mar-a-Lagu, kijevski režim izveo teroristički napad uz masovnu upotrebu bespilotnih letjelica na državnu rezidenciju predsjednika Rusije u Novgorodskoj oblasti“, naveo je Ušakov.

Kako je ispričao Ušakov, predsjednik SAD je bio šokiran ovom informacijom, bukvalno je bio ogorčen i rekao je da nije mogao ni da zamisli da mogu biti napravljeni tako suludi postupci.

Kako je istakao, Tramp je saopštio da će ovaj incident uticati na američki pristup u radu sa Vladimirom Zelenskim.

„Kako je rečeno, to će nesumnjivo uticati na američke pristupe u kontekstu rada sa Zelenskim, kome sadašnja administracija, kako je rekao sam Tramp, hvala Bogu, nije dala rakete ‘Tomahok’“, rekao je Ušakov novinarima.

Ušakov je dodao da će nakon ovog događaja stavovi Rusije u vezi sa čitavim nizom postignutih dogovora biti revidirani.

Najnoviji telefonski razgovor između Putina i Trampa je deseti od početka 2025. godine.