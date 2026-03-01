Dado Polumenta sa porodicom zarobljen na Maldivina

Pjevač Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivi sa suprugom Ivonom, koja je u šestom mjesecu trudnoće, i njihovim dvjema ćerkama.

Porodica je planirala povratak u Srbiju preko Dubaia, ali je zbog novonastale bezbjednosne situacije i poremećaja u avio-saobraćaju njihov let otkazan.

Dado Polumenta se tim povodom oglasio i poručio:

"Prije svega želim da kažem da smo dobro i da su Ivona i djeca na sigurnom. Naravno da postoji zabrinutost, posebno jer je Ivona u šestom mjesecu trudnoće, ali u ovom trenutku najvažnije nam je da budemo strpljivi i da sačekamo bezbjedan povratak. Let preko Dubaija je otkazan i sada tražimo alternativna riješenja. Hvala svima koji brinu i šalju poruke podrške, nadamo se da ćemo uskoro krenuti kući", rekao je Dado Polumenta.

Pored porodice Polumenta, na Maldivima se trenutno nalaze i Darko Lazić sa porodicom, kao i Sloba Radanović, koji su se takođe suočili sa istim problemom oko povratka zbog poremećaja u međunarodnom avio-saobraćaju.