U 25. godini preminuo Mihajlo Vesnić

ATV

21.03.2026

22:04

Foto: Tanjug/AP

Srpski fudbaler Mihajlo Vesnić preminuo je u 25. godini.

Tužne vijesti saopštio je Fudbalski klub Savinac, a uzrok smrti nije poznat.

"Mihailo nije bio samo izuzetan fudbaler, već i divan čovjek, saigrač i prijatelj. Njegova posvećenost, borbenost i ljubav prema klubu zauvijek će ostati dio naše svlačionice i naših srca. U ovom teškom trenutku upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, vaš FK Savinac", stoji u objavi kluba.

Vesnić je svojevremeno igrao i u Superligi Srbije za lučansku Mladost.

Dres Lučanaca oblačio je 20 puta, a postigao je i jedan gol.

U rodnom Užicu je započeo karijeru, a pored Mladosti, nastupao je i za FAP iz Priboja, te spomenuti Savinac.

(b92)

