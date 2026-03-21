U 25. godini preminuo Mihajlo Vesnić

Autor:ATV
21.03.2026
22:04
Komentari:0
Srpski fudbaler Mihajlo Vesnić preminuo je u 25. godini.
Tužne vijesti saopštio je Fudbalski klub Savinac, a uzrok smrti nije poznat.
"Mihailo nije bio samo izuzetan fudbaler, već i divan čovjek, saigrač i prijatelj. Njegova posvećenost, borbenost i ljubav prema klubu zauvijek će ostati dio naše svlačionice i naših srca. U ovom teškom trenutku upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, vaš FK Savinac", stoji u objavi kluba.
Vesnić je svojevremeno igrao i u Superligi Srbije za lučansku Mladost.
Dres Lučanaca oblačio je 20 puta, a postigao je i jedan gol.
U rodnom Užicu je započeo karijeru, a pored Mladosti, nastupao je i za FAP iz Priboja, te spomenuti Savinac.
(b92)
