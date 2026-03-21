Borusija od 0:2 do 3:2 uz tri penala

Ekipi trenera Nika Kovača sudija Matias Jelenbek svirao je čak tri penala.

Dva su domaći igrači pretvorili u pogodak, oba puta to je učinio Remi Bensebaini, za 1:2 i 3:2, dok je jednom neprecizan sa "bijele tačke" Feliks Nmeča.

On je preuzeo odgovornost kod prvog dosuđenog penala, krajnje spornog (gledao se VAR), i promašio, tačnije golman gostiju mu je odbranio pokušaj, te je kod naredna dva kaznena udarca, u 73. i 84. minutu, loptu uzeo Bensebaini.

Strijelci za ekipu iz najveće njemačke luke još u prvom poluvremenu bili su Filip Otele i Albert Sambi Lokonga i gostima se tada otvorila lepa prilika da dođu čak i do trijumfa na uvijek teškom gostovanju u Dortmundu.

U 70. minutu sudija Jelenbek nije vidio kontakt Vilijama Mikelbrensisa i Bejera, da bi tek nakon novog VAR signala i gledanja snimka, pokazao na bijelu tačku.

Nakon što ga je Bensebaini iskoristio i pokrenuo Dortmund, Girasi je pet minuta kasnije poravnao rezultat.

Borusija je tada bila u daleko boljoj psihološkoj poziciji.

Još jednom su svi na stadionu svjedočili dosuđenom penalu, trećem za domaće, kada je Muhajm rukom, kako je procijenio sudija, zaustavio uarac Belingema i tako omogućio novu zlatnu priliku protivničkom timu.

Bensebaini je ponovo bio miran, precizan sa kreča i režirao preokret na "Signal Iduna Parku".