Borusija od 0:2 do 3:2 uz tri penala

Izvor:
B92
21.03.2026
20:48
Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su Hamburger 3:2 poslije preokreta, u okviru 27. kola Bundeslige.
Ekipi trenera Nika Kovača sudija Matias Jelenbek svirao je čak tri penala.
Dva su domaći igrači pretvorili u pogodak, oba puta to je učinio Remi Bensebaini, za 1:2 i 3:2, dok je jednom neprecizan sa "bijele tačke" Feliks Nmeča.
On je preuzeo odgovornost kod prvog dosuđenog penala, krajnje spornog (gledao se VAR), i promašio, tačnije golman gostiju mu je odbranio pokušaj, te je kod naredna dva kaznena udarca, u 73. i 84. minutu, loptu uzeo Bensebaini.
Strijelci za ekipu iz najveće njemačke luke još u prvom poluvremenu bili su Filip Otele i Albert Sambi Lokonga i gostima se tada otvorila lepa prilika da dođu čak i do trijumfa na uvijek teškom gostovanju u Dortmundu.
1-2.— 1337x (@1337xh0x) March 21, 2026
RAMY BENSEBAINI SCORES FOR DORTMUND WITH A LOW PENALTY STRIKE AFTER A GLANCE OFF HEUER FERNANDES! GAME ON!pic.twitter.com/K1GmxUXWrT
U 70. minutu sudija Jelenbek nije vidio kontakt Vilijama Mikelbrensisa i Bejera, da bi tek nakon novog VAR signala i gledanja snimka, pokazao na bijelu tačku.
Nakon što ga je Bensebaini iskoristio i pokrenuo Dortmund, Girasi je pet minuta kasnije poravnao rezultat.
Borusija je tada bila u daleko boljoj psihološkoj poziciji.
Još jednom su svi na stadionu svjedočili dosuđenom penalu, trećem za domaće, kada je Muhajm rukom, kako je procijenio sudija, zaustavio uarac Belingema i tako omogućio novu zlatnu priliku protivničkom timu.
Bensebaini je ponovo bio miran, precizan sa kreča i režirao preokret na "Signal Iduna Parku".
