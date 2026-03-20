Šiškovski dobio novi ugovor, Borac dočekuje Radnik

Autor:ATV
20.03.2026
21:20
Komentari:0
Novi prvenstveni izazov sutra očekuje fudbalere Borca koji od 18 i 30 na Gradskom stadionu dočekuju Radnik. U Platonovoj nastavljaju sa potpisima za narednu sezonu, nakon Miloša Jojića ugovor sa "crveno-plavima" danas je produžio i rezervni golman Damjan Šiškovski.
