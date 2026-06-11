Medvjed uočen među kućama: Mještani pozvani na oprez

Autor:ATV
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Na društvenoj mreži Fejsbuk objavljena je fotografija na kojoj se vidi medvjed u naselju Krivoglavci na području opštine Vogošća.
Prema objavi, prizor je zabilježen u jutarnjim satima, a fotografija je brzo privukla pažnju korisnika i izazvala brojne reakcije i komentare, od iznenađenja do opreza.
Fotografiju možete pogledati OVDJE.
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Iako se ne može nezavisno potvrditi tačna lokacija i vrijeme nastanka fotografije, objava je otvorila raspravu o prisustvu divljih životinja u blizini naseljenih područja, što povremeno zna biti slučaj u šumovitim predjelima oko Vogošće.
Stručnjaci u sličnim situacijama ističu da je važno izbjegavati približavanje divljim životinjama i ne pokušavati ih uznemiravati, te svaku sumnjivu situaciju prijaviti nadležnim službama, piše Avaz.
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Objava sa Fejsbuka još jednom je podsjetila na potrebu opreza i svijesti o blizini prirodnih staništa u okolini naseljenih mjesta.
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