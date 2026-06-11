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Ako osjećate hronični umor, provjerite da li vam nedostaju ova dva vitamina

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Promocija PR
11.06.2026 12:36

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Витамини Б12 суплементи дохрана здравље
Foto: Pexel/ Supplements On Demand

Iscrpljenost se često pripisuje zauzetom rasporedu ili stresu, ali u nekim slučajevima to je znak da nešto nije u redu, a najnovije istraživanje, otkrilo je da su niski nivoi dva vitamina - B12 i folata, povezani su sa većim rizikom od hroničnog umora.

Studija je obuhvatila 602 zdrave odrasle osobe koje su odgovarale na pitanja o svom nivou umora i motivacije. Istraživači su učesnicima mjerili i nivoe folata, vitamina B12 i homocisteina u krvi, supstance koja ima tendenciju da raste kada su folati i vitamin B12 niski.

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Istraživanje objavljeno u martu u časopisu "Nutrients" potvrdilo je da su učesnici sa višim nivoom homocisteina obično imali niže nivoe folata i vitamina B12.

Otkrili su i da su muškarci sa višim nivoom homocisteina češće prijavljivali umor, dok su žene češće govorile da se osjećaju manje motivisano kada su im nivoi bili poremećeni.

Prema riječima dijetetičara, ovu povezanost vrijedi istražiti ukoliko postoji borba sa umorom.

Zašto su niski nivoi B12 i folata povezani sa umorom?

Vitamin B12 i folat (B9) su vitamini rastvorljivi u vodi iz kompleksa B vitamina. Vitamin B12 podržava funkciju centralnog nervnog sistema i potreban je za zdravu funkciju crvenih krvnih zrnaca, dok je folat potreban za pravilnu deobu ćelija.

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- B12 i folat pomažu tijelu da proizvodi zdrava crvena krvna zrnca, koja prenose kiseonik. Kada su nivoi niski, tijelo možda neće efikasno da isporučuje kiseonik, zbog čega se osjeća umor, slabost ili iscrpljenost - objašnjava Keri Gans, magistar nauka i registrovani dijetetičar.

Oba ova vitamina igraju zaista veliku ulogu u tome kako tijelo pretvara hranu u gorivo.

- Ako taj proces nije efikasan zato što neko ne dobija dovoljno hranljivih materija koje su mu potrebne, to definitivno može dovesti do umora - kaže Džesika Kording, magistar nauka i registrovani dijetetičar.

Kako znati da li nedostaju ovi vitamini?

- Osjećaj umora ne ukazuje nužno na nedostatak B12 ili folata. Umor može biti uzrokovan mnoštvom faktora, od kojih nisu svi biološki, ali ako dostigne određeni prag, vrijedi ga istražiti. Ako je umor uporan, neobjašnjiv, ometa svakodnevni život ili se ne poboljšava uz adekvatan san, ishranu, hidrataciju i upravljanje stresom, vrijedi se obratiti ljekaru - kaže Gans za Prevention.

Kording preporučuje da se posumnja na nedostatak vitamina B12 i folata u slučajevima kada se javlja:

  • neuobičajen umor,
  • poteškoće sa koncentracijom,
  • potištenost
  • kada se konzumira hrana koja je siromašna ovim nutrijentima.

Prema njenim riječima, analiza krvi je najbolji način da se to sa sigurnošću utvrdi.

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Kako dodati više B12 i folata u ishranu

U slučajevima sumnje ili potvrđenog niskog nivoa vitamina B12 i folata, dijetetičari preporučuju povećan unos hrane koja prirodno sadrži ove hranljive materije.

- B12 se nalazi u ribi, živinskom mesu, mesu, jajima, mliječnim proizvodima i obogaćenoj hrani, dok se folat nalazi u lisnatom zelenom povrću, pasulju, sočivu, špargli, citrusnom voću, avokadu i obogaćenim žitaricam - kaže Gans.

Kording se slaže da čovjek prvo treba da se fokusira na svoju ishranu.

- Pogledajte šta jedete. Ako ove vitamine ne dobijate iz redovnih izvora hrane, razmislite o njihovom dodavanju - kaže ona.

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U slučajevima izraženog umora i laboratorijski potvrđenog deficita ovih nutrijenata, Kording preporučuje uvođenje suplemenata, ali uz prethodnu konsultaciju sa ljekarom.

(Blic)

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Tagovi :

vitamini

zdravlje

umor

vitamin B2

nedostatak vitamina

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