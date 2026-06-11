Šok za posjetioce poznate plaže: Zabranjeni suncobrani i ležaljke

Lokalne vlasti u italijanskoj regiji Sardinija zabranile su postavljanje suncobrana na plaži Punta Molentis osobama između 10 i 65 godina, u okviru novih mjera zaštite okoliša na jednoj od najpoznatijih plaža na jugoistočnoj obali otoka.

Mjera je uvedena u mjestu Villasimius, a izuzetak se odnosi samo na porodice s djecom mlađom od 10 godina i osobe starije od 65 godina, kojima je dozvoljeno postaviti po jedan suncobran.

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Posjetioci, osim toga, moraju platiti deset evra za ulazak na plažu, iako je riječ o javnoj plaži.

Odluka je izazvala brojne reakcije javnosti i turista, od negodovanja do ironičnih komentara na društvenim mrežama.

Dio posjetilaca upozorio je i na moguće zdravstvene rizike, uključujući sunčanicu, toplotni udar i povećanu izloženost štetnom sunčevom zračenju, piše The Guardian.

Vlasti Villasimiusa obrazložile su nove mjere potrebom da se zaštiti prirodna ljepota Punta Molentisa, koji se nalazi u zaštićenom području. Plaža se ponovo otvara nakon što je od prošlog jula bila zatvorena zbog razornog požara koji su izazvali piromani.

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Iz opštine su naveli da su požar i izuzetni vremenski uslovi na moru doveli do potrebe za strožim pravilima kako bi se ograničio ljudski uticaj i sačuvalo područje za buduće generacije.

Osim suncobrana, zabranjeno je postavljanje sjenica, šatora i drugih konstrukcija za zaštitu od sunca. Pravila će ostati na snazi do kraja oktobra.

Nova ograničenja na Sardiniji uvedena su u vrijeme kada se u Italiji nastavljaju dugogodišnje rasprave o korištenju javnih plaža i dostupnosti obale građanima. Na plaži Jesolo, u blizini Venecije, vlasti su smanjile broj mjesta za ležaljke i suncobrane za 20.000, s ciljem stvaranja većeg prostora između posjetilaca.

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Italijanske javne plaže često su pretrpane, posebno zbog rasta cijena najma ležaljki i suncobrana na privatnim plažama.

Prema podacima najveće italijanske organizacije za zaštitu potrošača Altroconsumo, prosječna cijena najma dvije ležaljke i suncobrana u privatnim koncesijama porasla je za 24 posto u posljednjih pet godina, a samo u prošloj godini za šest posto.

(Radio-Sarajevo)